Covid, Zaia: “Trovati casi in Veneto di variante inglese” (Di sabato 26 dicembre 2020) Il Veneto è diventato un caso: record di contagi, tasso di positività al 36,3% e ora sono stati Trovati anche casi della variante inglese del Covid. Due a Treviso e uno a Vicenza. Ad annunciarlo è stato il governatore della Regione, Luca Zaia, nel corso di un punto stampa organizzato alla Protezione civile di Marghera. Covid in Veneto. “Trovate anche mutazioni tipiche solo del nostro territorio” La vigilia di Natale l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie ha individuato tre campioni di pazienti positivi alla variante inglese del Covid. I primi risultati di uno studio sono stati comunicati dalla dottoressa Antonia Ricci, direttore generale dell’Istituto: “Trovate anche mutazioni ... Leggi su tpi (Di sabato 26 dicembre 2020) Ilè diventato un caso: record di contagi, tasso di positività al 36,3% e ora sono statianchedelladel. Due a Treviso e uno a Vicenza. Ad annunciarlo è stato il governatore della Regione, Luca, nel corso di un punto stampa organizzato alla Protezione civile di Marghera.in. “Trovate anche mutazioni tipiche solo del nostro territorio” La vigilia di Natale l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie ha individuato tre campioni di pazienti positivi alladel. I primi risultati di uno studio sono stati comunicati dalla dottoressa Antonia Ricci, direttore generale dell’Istituto: “Trovate anche mutazioni ...

