Covid, tre vittime in Irpinia nelle ultime ventiquattro ore (Di sabato 26 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono decedute ieri, nell’area Covid del plesso ospedaliero Landolfi di Solofra dell’Azienda Moscati, due pazienti: una 92enne di Atripalda (Av) e una 86enne di Avellino, ricoverate rispettivamente dal 28 novembre e dal 10 dicembre. È deceduto nella notte, nella terapia intensiva del Covid Hospital, un 87enne di Pratola Serra (Av), ricoverato dal 13 dicembre e trasferito il 18 in terapia intensiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono decedute ieri, nell’areadel plesso ospedaliero Landolfi di Solofra dell’Azienda Moscati, due pazienti: una 92enne di Atripalda (Av) e una 86enne di Avellino, ricoverate rispettivamente dal 28 novembre e dal 10 dicembre. È deceduto nella notte, nella terapia intensiva delHospital, un 87enne di Pratola Serra (Av), ricoverato dal 13 dicembre e trasferito il 18 in terapia intensiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agenzia_Ansa : #Covid: 19.037 nuovi casi, 459 le vittime. Il tasso di positività sale di tre punti in un giorno, è al 12,49% #ANSA - RaiNews : La Russia ha superato oggi i tre milioni di casi di Covid-19, secondo i dati ufficiali - MattiaGallo17 : RT @TgLa7: #COVID Variante Gb, primi quattro casi in Spagna, a Madrid. Tutti avevano viaggiato in Gran Bretagna. Sotto esame altri tre casi… - ottochannel : Covid, ancora tre morti al San Pio - mittdolcino : Influenza 2015: 'Se invece guardiamo a cinque lustri fa, nel 2015 vi furono oltre 20mila decessi in circa tre mesi.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tre Covid, tre morti in provincia di Reggio Emilia. I nuovi positivi sono 180 La Gazzetta di Reggio 36,3% di positività: il Veneto preoccupa

VENEZIA - È ora il Veneto a soffrire una particolarmente forte recrudescenza dei contagi da coronavirus e a preoccupare le autorità italiane. Nelle ultime 24 ore, infatti, ci sono stati 5'010 nuovi po ...

Altro rinvio in A-3

La Lega Pallavolo Serie A ha disposto il rinvio della gara Mosca Bruno Bolzano – UniTrento, in Serie A3, in programma oggi 26 dicembre, causa positività al Covid-19 di più di tre atleti della squadra ...

VENEZIA - È ora il Veneto a soffrire una particolarmente forte recrudescenza dei contagi da coronavirus e a preoccupare le autorità italiane. Nelle ultime 24 ore, infatti, ci sono stati 5'010 nuovi po ...La Lega Pallavolo Serie A ha disposto il rinvio della gara Mosca Bruno Bolzano – UniTrento, in Serie A3, in programma oggi 26 dicembre, causa positività al Covid-19 di più di tre atleti della squadra ...