Covid, quasi 80milioni di casi nel mondo e 1,8 milioni di morti (Di sabato 26 dicembre 2020) La pandemia di Covid-19 sfiora gli 80 milioni di casi accertati: il contatore della Johns Hopkins University segna 79.864.648 contagiati e 1.750.907. Dati che crescono al momento ad un ritmo di 472.064... Leggi su feedpress.me (Di sabato 26 dicembre 2020) La pandemia di-19 sfiora gli 80diaccertati: il contatore della Johns Hopkins University segna 79.864.648 contagiati e 1.750.907. Dati che crescono al momento ad un ritmo di 472.064...

PDarK77 : E noi continuiamo ad avere paura del Covid e molti potrebbero sicuramente morire di fame, continuando a dare retta… - GazzettaDelSud : Covid, quasi 80milioni di casi nel mondo e 1,8 milioni di morti - Meira85253235 : RT @DelpapaMax: Ho saputo da fonte certa che a Civitanova Marche (MC) hanno ricoverato un poveretto con tumore al cervello terminale. Prima… - stenric56 : RT @NoEvilHero: In poco meno di un mese i morti da Covid in Italia sono quasi raddoppiati. Strano, proprio quando è in arrivo il vaccino... - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: le prime #DOSI di #VACCINO contro il #COVID-19 sono già in #ITALIA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid quasi Covid, quasi 80milioni di casi nel mondo e 1,8 milioni di morti Gazzetta del Sud Natale, avanzi a tavola per 8 italiani su 10

ROMA (ITALPRESS) – Quasi otto italiani si dieci (78% ... “L’addio alle tradizionali tavolate imposto dalle limitazioni legate all’emergenza Coronavirus ha avuto effetto anche sulla preparazione dei ...

Vaccino al coronavirus. Ci si potrà rifiutare senza essere licenziati?

Vaccino al coronavirus.Ci si potrà rifiutare senza essere licenziati?Cerchiamo di fare un po' di chirezza sul quadro normativo di riferimento ...

ROMA (ITALPRESS) – Quasi otto italiani si dieci (78% ... “L’addio alle tradizionali tavolate imposto dalle limitazioni legate all’emergenza Coronavirus ha avuto effetto anche sulla preparazione dei ...Vaccino al coronavirus.Ci si potrà rifiutare senza essere licenziati?Cerchiamo di fare un po' di chirezza sul quadro normativo di riferimento ...