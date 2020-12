Covid Puglia | sequenziato il genoma virale della variante inglese | «Grandissimo rilievo scientifico»

(Di sabato 26 dicembre 2020) “Il lavoro contro il coronavirus e per la tutelasalute non si è fermato neanche il giorno di Natale”: è con queste parole che il presidenteRegione, Michele Emiliano, e l’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, hanno reso pubblico come ildelsia statoin. Un risultato, quello dell’isolamento del “virus corrispondente a questo ceppo”, di “”. Leggi anche >>, Oms: «Più trasmissibile dai bambini», nuovo caso a Loreto...

TgrRaiPuglia : Le sequenze dell'intero genoma dei due virus verranno depositate nella banca dati pubblica e messe a disposizione d… - MoltoBenone : RT @fanpage: Un grandissimo passo in avanti nella lotta contro la variante inglese del #covid_19 - fanpage : Un grandissimo passo in avanti nella lotta contro la variante inglese del #covid_19 - Frizzante1 : RT @TgrRaiPuglia: Le sequenze dell'intero genoma dei due virus verranno depositate nella banca dati pubblica e messe a disposizione della c… - corrmezzogiorno : #Bari Confermati 2 casi di nuovo Covid Passeggeri rientrati da Londra -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Puglia

CDV - In occasione del Natale il Pontefice ha destinato 4.000 test contro il coronavirus ai senza fissa dimora della capitale. Molti di loro...Leggi ...Il nuovo ceppo di coronavirus è così altamente contagioso che sono necessarie ... sono stati trovati un po’ ovunque in Europa (anche in Italia, nelle Marche e in Puglia), ma pure in Giappone. Resta ...