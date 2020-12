Covid, Premier Turkmenistan: “La liquirizia blocca l’infezione” (Di sabato 26 dicembre 2020) Covid, stravagante annuncio dal Turkmenistan: “Noi curiamo dal coronavirus con la liquirizia”. Ecco quanto riferito direttamente dal Premier. La liquirizia per combattere il Covid-19: è questa l’arma utilizzata dal governo turkmeno. Ad annunciarlo tra le perplessità mondiali è direttamente il presidente del Paese dell’Asia centrale, Gurbangouly Berdymoukhamedov: “Mentre gli scienziati di tutto il mondo stanno L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 26 dicembre 2020), stravagante annuncio dal: “Noi curiamo dal coronavirus con la”. Ecco quanto riferito direttamente dal. Laper combattere il-19: è questa l’arma utilizzata dal governo turkmeno. Ad annunciarlo tra le perplessità mondiali è direttamente il presidente del Paese dell’Asia centrale, Gurbangouly Berdymoukhamedov: “Mentre gli scienziati di tutto il mondo stanno L'articolo proviene da Inews.it.

petergomezblog : La #Svizzera chiude i locali per un mese e ora i cantoni fermano lo sci. Record di contagi in Germania: 33.777. Pos… - Agenzia_Ansa : Il premier @GiuseppeConteIT in conferenza stampa sulle misure anti #Covid a #Natale: 'Non mandiamo la polizia a cas… - Agenzia_Ansa : In serata è prevista la conferenza stampa del premier Giuseppe #Conte sulle nuove misure anti #Covid per le feste d… - laura_ceruti : @grandesso63 @luigipelli @Nich_Ferrante @francofontana43 elencami punto per punto, a parte chiudere la gente in cas… - gioggsan : In Francia un uomo è risultato positivo alla variante di SARS-CoV-2 osservata in UK. L'uomo è un francese arrivato… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Premier Covid: premier svedese, la nostra strategia non è cambiata ANSA Nuova Europa Covid, Premier Turkmenistan: “La liquirizia blocca l’infezione”

Covid, stravagante annuncio dal Turkmenistan: "Noi curiamo dal coronavirus con la liquirizia". Ecco quanto riferito direttamente dal Premier.

Covid-19, Conte valuta il vaccino obbligatorio, la parole del premier

Sono 19.037 i nuovi casi di Covid individuati in Italia con 152.334 tamponi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, 459 le vittime. Ieri 18.040 nuovi casi con 193.777 tamponi e ...

Covid, stravagante annuncio dal Turkmenistan: "Noi curiamo dal coronavirus con la liquirizia". Ecco quanto riferito direttamente dal Premier.Sono 19.037 i nuovi casi di Covid individuati in Italia con 152.334 tamponi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, 459 le vittime. Ieri 18.040 nuovi casi con 193.777 tamponi e ...