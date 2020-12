(Di sabato 26 dicembre 2020) 'Leconsegnate a tutti i Paesi europei per il 27sono in numero simbolico'. Lo precisa il, a seguito di alcune polemiche nate soprattutto dal tam tam sui social, ...

MediasetTgcom24 : Covid, ministero della Salute: dal 28 dicembre 470mila dosi di vaccino a settimana #vaxday - MediasetTgcom24 : Covid, ministero Salute: 'Stessa variante Gb riscontrata in Italia' - reportrai3 : Piano pandemico: il ministero della Salute conserva kg di principio attivo dell'antivirale Tamiflu in un magazzino… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, ministero della Salute: dal 28 dicembre 470mila dosi di vaccino a settimana #vaxday - Anto_Matti1987 : RT @MediasetTgcom24: Covid, ministero della Salute: dal 28 dicembre 470mila dosi di vaccino a settimana #vaxday -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ministero

TGCOM

Roma, 26 dic 08:42 - (Agenzia Nova) - L'Unione europea ha iniziato le consegne dei vaccini contro il Covid-19 per dare il via da domani ... e in stretta cooperazione con la sua struttura e con il ..."Le dosi consegnate a tutti i Paesi europei per il 27 dicembre sono in numero simbolico". Lo precisa il ministero della Salute, a seguito di alcune polemiche nate soprattutto dal tam tam sui social, r ...