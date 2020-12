Covid, in Veneto 2.523 contagi e 33 morti in 24 ore. Zaia: tre casi di variante inglese (Di sabato 26 dicembre 2020) La vigilia di Natale l'Istituto zooprofilattico delle Venezie ha individuato tra i campioni di pazienti positivi al coronavirus la variante inglese. Lo ha annunciato il governatore Luca Zaia nel corso di una conferenza stampa alla sede regionale della Protezione civile. Nei giorni scorsi sono infatti stati analizzati cinque campioni di pazienti che hanno avuto contatti con la Gran Bretagna: in tre casi (uno della provincia di Vicenza e due di Treviso) è stato riscontrato il virus mutato di origine britannica. Leggi su tg24.sky (Di sabato 26 dicembre 2020) La vigilia di Natale l'Istituto zooprofilattico delle Venezie ha individuato tra i campioni di pazienti positivi al coronavirus la. Lo ha annunciato il governatore Lucanel corso di una conferenza stampa alla sede regionale della Protezione civile. Nei giorni scorsi sono infatti stati analizzati cinque campioni di pazienti che hanno avuto contatti con la Gran Bretagna: in tre(uno della provincia di Vicenza e due di Treviso) è stato riscontrato il virus mutato di origine britannica.

Corriere : Allarme in Veneto: 5.010 nuovi casi. E la positività schizza al 36,6% - TgrVeneto : In #Veneto è in aumento il numero delle vittime sul lavoro causa #COVID19 . Si registra un +10% solo nel mese di no… - repubblica : Veneto, in quattromila hanno rifiutato l'assunzione per non lavorare in reparti Covid [di Enrico Ferro] [aggiorname… - Giampier601 : @PieraBelfanti @Marco_dreams Incredibile scaricabarile del Presid.regione Veneto Zaia. Mo' il tasso triplo di conta… - folucar : RT @Adnkronos: ++#Covid #Veneto, 2.523 contagi e 33 morti: bollettino++ -