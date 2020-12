Covid: in Comune del Barese medaglie a 149 bambini guariti (Di sabato 26 dicembre 2020) BARI, 26 DIC - Una medaglia ai 149 bambini di Gravina in Puglia (Bari) che sono guariti dal Covid. E' l'iniziativa del Comune che ieri ha cominciato la consegna nelle case dei piccoli gravinesi, tutti ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 26 dicembre 2020) BARI, 26 DIC - Una medaglia ai 149di Gravina in Puglia (Bari) che sonodal. E' l'iniziativa delche ieri ha cominciato la consegna nelle case dei piccoli gravinesi, tutti ...

chetempochefa : 'Io mi auguro che Covid 19 sia un'occasione per pensare alla condivisione di un bene comune come i vaccini, a parti… - AnsaPuglia : Covid: in Comune del Barese medaglie a 149 bambini guariti. Sindaco Gravina, 'esempio del coraggio per vincere ques… - jdroad : @cinicosenese @signordirettore Questo tipo di vaccino consente cambiamenti rapidi in caso di mutazione seria del pa… - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Ragusa Covid, 707 nuovi positivi e un morto: i dati Comune per Comune - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Ragusa Covid, 707 nuovi positivi e un morto: i dati Comune per Comune -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Comune Covid: in Comune del Barese medaglie a 149 bambini guariti - Puglia Agenzia ANSA Screening AntiCovid, il Sindaco di Paterno Michele Grieco : “Ancora disorganizzazione nella gestione dell’emergenza.”

Questa volta è il Sindaco di Paterno, Michele Grieco, a evidenziare una serie di disservizi che avrebbero riguardato alcuni studenti delle scuole medie del ...

Covid: consegnati a Giffoni Valle Piana 297 buoni spesa a famiglie in difficoltà

Sono stati consegnati i “Buoni Spesa” nel comune di Giffoni Valle Piana nell’ambito dell’emergenza Coronavirus. Ben 297 nuclei familiari hanno avuto il via libera dopo la presentazione della domanda, ...

Questa volta è il Sindaco di Paterno, Michele Grieco, a evidenziare una serie di disservizi che avrebbero riguardato alcuni studenti delle scuole medie del ...Sono stati consegnati i “Buoni Spesa” nel comune di Giffoni Valle Piana nell’ambito dell’emergenza Coronavirus. Ben 297 nuclei familiari hanno avuto il via libera dopo la presentazione della domanda, ...