Covid: il presidente turkmeno propone la liquirizia come cura (Di sabato 26 dicembre 2020) Secondo Gurbanguly Berdmuhamedow, il presidente del Turkmenistan, la liquirizia impedirebbe lo sviluppo del virus. (JEAN-PIERRE CLATOT/AFP via Getty Images)La liquirizia sarebbe la nuova cura per il Covid, parola di Gurbanguly Berdmuhamedow. Il presidente del Turkmenistan, paese dell’Asia centrale, afferma con sicurezza – ma senza nessuna conferma scientifica – che il suo stato sarebbe stato risparmiato dalla pandemia di Coronavirus proprio grazie alle quantità di liquirizia che il suo popolo ingerisce. Leggi anche -> Li riconoscete? Oggi sono ospiti di Verissimo “La liquirizia impedisce lo sviluppo del coronavirus e anche una bassa concentrazione di un estratto acquoso di liquirizia ha un effetto neutralizzante” ha ... Leggi su ck12 (Di sabato 26 dicembre 2020) Secondo Gurbanguly Berdmuhamedow, ildel Turkmenistan, laimpedirebbe lo sviluppo del virus. (JEAN-PIERRE CLATOT/AFP via Getty Images)Lasarebbe la nuovaper il, parola di Gurbanguly Berdmuhamedow. Ildel Turkmenistan, paese dell’Asia centrale, afferma con sicurezza – ma senza nessuna conferma scientifica – che il suo stato sarebbe stato risparmiato dalla pandemia di Coronavirus proprio grazie alle quantità diche il suo popolo ingerisce. Leggi anche -> Li riconoscete? Oggi sono ospiti di Verissimo “Laimpedisce lo sviluppo del coronavirus e anche una bassa concentrazione di un estratto acquoso diha un effetto neutralizzante” ha ...

