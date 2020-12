Covid, il Giappone chiude le frontiere fino al 31 gennaio per la nuova variante del virus (Di sabato 26 dicembre 2020) Tokyo ha deciso di chiudere le frontiere all'ingresso di stranieri dopo aver visto crescere i suoi casi: alla base della decisione c'è il fatto di aver trovato anche lì la cosiddetta «variante inglese» Leggi su corriere (Di sabato 26 dicembre 2020) Tokyo ha deciso dire leall'ingresso di stranieri dopo aver visto crescere i suoi casi: alla base della decisione c'è il fatto di aver trovato anche lì la cosiddetta «inglese»

