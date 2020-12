Covid, il Giappone chiude da lunedì le frontiere agli stranieri (Di sabato 26 dicembre 2020) Il Giappone non consentirà l'ingresso nel paese agli stranieri, a partire da lunedì, per contrastare la diffusione del Covid-19. Il provvedimento sarà in vigore fino alla fine di gennaio. Lo ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 dicembre 2020) Ilnon consentirà l'ingresso nel paese, a partire da, per contrastare la diffusione del-19. Il provvedimento sarà in vigore fino alla fine di gennaio. Lo ha ...

