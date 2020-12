Covid | il bollettino di oggi | 539 positivi su 6 448 tamponi Continua a salire la curva del contagio 8 3% | 8 deceduti 7 nelle ultime 48 ore

(Di sabato 26 dicembre 2020) Sono 539 idel giorno su 6.448(con un rapporto tra casi e test eseguiti pari al 8.3%). E’ quanto comunica con il consuetogiornaliero l’Unità di Crisi della Regione Campania. Di questi 539, gli asintomatici risultano essere 489, mentre i sintomatici 50. Totalein Campania dall’inizio della pandemia salito a 185.821 su 1.989.495effettuati. ?in 8 (748 ore e 1 deceduto in precedenza ma registrato? ieri). Totale: 2.678. I guariti del giorno sono 515 su un totale guariti di 102.570. Reso noto anche il report dei posti letto su base regionale: 656 posti di terapia intensiva disponibili, 98 occupati. Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (tra posti letto ...

Sono 6.448 i tamponi processati, i positivi in Campania sono in maggioranza senza sintomi. Registrati altri 8 decessi, guarite 515 persone ...