Covid Germania, 14.455 casi e 240 morti nelle ultime 24 ore

Roma, 26 dic. (Adnkronos/Europa Press) - Sono 14.455 i nuovi contagi e i 240 morti da coronavirus in Germania nelle ultime 24 ore, secondo il bilancio pubblicato dal Robert Koch Institute. Con i nuovi dati, il bilancio della pandemia in territorio tedesco ammonta a 1.627.103 persone contagiate e 29.422 morti, mentre sono 1.223.700 le persone guarite, di cui circa 17.600 dimesse nelle ultime 24 ore. Le regioni tedesche più colpite dalla pandemia sono il Nord Reno-Westfalia (375.714 casi e 5.888 decessi), la Baviera (308.651 infetti e 6.150 morti) e il Baden-Württemberg (227.305 positivi e 4.400 decessi). A Berlino i dati si attestano a 92.346 contagiati e 1.118 morti.

