Covid Francia, 3.093 nuovi casi e 146 morti in 24 ore (Di sabato 26 dicembre 2020) E’ di 3.093 nuovi casi e 146 morti il bilancio della pandemia da Covid in Francia nelle ultime 24 ore. Dall’inizio dell’emergenza i casi di infezione da coronavirus sono stati 2.550.864. Le vittime sono in totale 62.573. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di sabato 26 dicembre 2020) E’ di 3.093e 146il bilancio della pandemia dainnelle ultime 24 ore. Dall’inizio dell’emergenza idi infezione da coronavirus sono stati 2.550.864. Le vittime sono in totale 62.573. Powered by WPeMatico

HuffPostItalia : Medici immigrati contro il Covid, la Francia li naturalizza. E noi, che facciamo? - Antonio_Tajani : #COVID Oggi riunione Germania,Francia,Ue per contrastare #variantecovid.E l’Italia? Ancora una volta esclusi? - Internazionale : Rispetto a paesi come la Francia, la Germania o gli Stati Uniti, sembra che in Italia il covid-19 sia più spesso mo… - ferruccio_zara : RT @Paololotti08: E mentre governo e Media italiani organizzano l’Istituto Luce con la parata caciottara, in Francia ci si comporta da pers… - flinxkk8 : RT @Miti_Vigliero: Medici immigrati contro il Covid, la Francia li naturalizza. E noi? In Italia ci sono circa 70mila fra medici e infermie… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Francia Coronavirus, 10.407 contagi e 261 vittime. Nuova variante, casi in Italia, Francia, Germania e ... Il Sole 24 ORE Covid, il giorno del ‘Vaccine day’ in tutta Europa. All’Italia 470mila dosi a settimana, galoppa la variante inglese del virus

Tutti piegati, anche se in modo diverso, dalla pandemia da Covid-19. Oggi, 27 dicembre 2020 ... solo nelle ultime ore un caso e’ stato segnalato in Svezia, Germania, Libano e Francia, quattro in ...

Francia: primo caso della nuova variante di Covid, è un cittadino francese rientrato da Londra

Parigi, 26 dic 08:19 - (Agenzia Nova) - La Francia ha registrato il suo primo caso della nuova variante del coronavirus. Secondo quanto riferito dal ministero della Salute di Parigi, si tratta di un ...

Tutti piegati, anche se in modo diverso, dalla pandemia da Covid-19. Oggi, 27 dicembre 2020 ... solo nelle ultime ore un caso e’ stato segnalato in Svezia, Germania, Libano e Francia, quattro in ...Parigi, 26 dic 08:19 - (Agenzia Nova) - La Francia ha registrato il suo primo caso della nuova variante del coronavirus. Secondo quanto riferito dal ministero della Salute di Parigi, si tratta di un ...