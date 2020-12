Covid e sci, a rischio riapertura impianti il 7 gennaio (Di domenica 27 dicembre 2020) Roma, 26 dic. (Adnkronos) – A rischio la riapertura degli impianti sciistici il 7 gennaio. La questione sarà valutata dal Cts nei primi giorni dell’anno in base all’andamento dei contagi. Intanto il Comitato tecnico scientifico ha visionato il protocollo presentato dalle Regioni e proposto delle modifiche in particolare suggerendo delle limitazioni agli impianti di risalita. Osservazioni che sono state accolte dalle Regioni che presenteranno il protocollo rivisto nei primi giorni della settimana prossima. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 27 dicembre 2020) Roma, 26 dic. (Adnkronos) – Aladeglisciistici il 7. La questione sarà valutata dal Cts nei primi giorni dell’anno in base all’andamento dei contagi. Intanto il Comitato tecnico scientifico ha visionato il protocollo presentato dalle Regioni e proposto delle modifiche in particolare suggerendo delle limitazioni aglidi risalita. Osservazioni che sono state accolte dalle Regioni che presenteranno il protocollo rivisto nei primi giorni della settimana prossima. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

