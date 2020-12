Covid, controlli di Natale: fermate 22 persone ma solo 4 multe (Di sabato 26 dicembre 2020) Lecco, 26 dicembre 2020 " Un multa invece del regalo di Natale. L'hanno ricevuta quattro "furbetti del coronavirus " che ieri sono stati fermati mentre si aggiravano fuori paese o durante il ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 26 dicembre 2020) Lecco, 26 dicembre 2020 " Un multa invece del regalo di. L'hanno ricevuta quattro "furbetti del coronavirus " che ieri sono stati fermati mentre si aggiravano fuori paese o durante il ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid controlli Controlli anti-covid: già 826 multe, 7 persone denunciate per violazione quarantena MilanoToday.it Natale, controlli e sanzioni anti covid a Taormina

Gli uomini della Polizia locale, coordinati dal vice comandante Daniele Lo Presti, hanno sanzionato due cittadini per un totale di 1066 euro ...

Scommmesse illegali: sanzioni per oltre 600mila euro in tutta Italia

Blitz dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli e delle forze di polizia. Bologna tra le tredici province coinvolte ...

