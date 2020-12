Covid, conto alla rovescia per le prime vaccinazioni (Di sabato 26 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Al via l'Operazione Eos per la distribuzione del vaccino antiCovid. I mezzi militari stanno contribuendo a distribuire le prime 9.750 dosi recapitandole a destinazione. L'Arma dei Carabinieri fornirà il servizio di scorta ai movimenti via terra.Le dosi, stoccate presso l'ospedale Spallanzani di Roma, saranno adesso distribuite nelle altre Regioni per consentire al Paese di partecipare, domenica 27 dicembre, al “Vaccine day europeo”.Dall'Ospedale Spallanzani, una parte dei vaccini sarà trasportata a Pratica di Mare dove 5 aerei (due C27J dell'Aeronautica, due Dornier Do. 228 dell'Esercito e un P-180 della Marina) raggiungeranno le mete più lontane. I restanti vaccini raggiungeranno le destinazioni via terra con un impegno complessivo di 60 autoveicoli e circa 250 militari.Le successive dosi di Pfizer, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Al via l'Operazione Eos per la distribuzione del vaccino anti. I mezzi militari stanno contribuendo a distribuire le9.750 dosi recapitandole a destinazione. L'Arma dei Carabinieri fornirà il servizio di scorta ai movimenti via terra.Le dosi, stoccate presso l'ospedale Spnzani di Roma, saranno adesso distribuite nelle altre Regioni per consentire al Paese di partecipare, domenica 27 dicembre, al “Vaccine day europeo”.Dall'Ospedale Spnzani, una parte dei vaccini sarà trasportata a Pratica di Mare dove 5 aerei (due C27J dell'Aeronautica, due Dornier Do. 228 dell'Esercito e un P-180 della Marina) raggiungeranno le mete più lontane. I restanti vaccini raggiungeranno le destinazioni via terra con un impegno complessivo di 60 autoveicoli e circa 250 militari.Le successive dosi di Pfizer, ...

ROMA (ITALPRESS) - Al via l'Operazione Eos per la distribuzione del vaccino anticovid. I mezzi militari stanno contribuendo a distribuire le prime 9.750 dosi recapitandole a destinazione.

