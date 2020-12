Covid, Conte: 'Vaccino è un messaggio di fiducia per Italia e Ue' | A rischio riapertura degli impianti sciistici il 7 gennaio (Di sabato 26 dicembre 2020) 'Stiamo iniziando a voltare pagina in un anno difficile. Il Vaccino è stato consegnato. La vaccinazione inizierà nell'Ue'. Lo afferma il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen , alla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 dicembre 2020) 'Stiamo iniziando a voltare pagina in un anno difficile. Ilè stato consegnato. La vaccinazione inizierà nell'Ue'. Lo afferma il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen , alla ...

ROMA (ITALPRESS) – “Le prime dosi del vaccino anti-covid sono arrivate a Roma ... Lo scrive su Twitter il premier Giuseppe Conte.

ROMA - In vista del "Vaccine Day", il premier Giuseppe Conte ha inviato un messaggio su Twitter: "Le prime dosi del vaccino anti-covid sono arrivate a Roma, allo Spallanzani. È un messaggio di fiducia ...

