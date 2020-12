Covid, anticorpi monoclonali: da gennaio sperimentazione allo Spallanzani e a Verona (Di sabato 26 dicembre 2020) Spallanzani e Centro di Ricerche Cliniche di Verona a un passo dai test clinici con anticorpi monoclonali per il trattamento del . Lo ha reso noto Andrea Paolini, direttore generale della Fondazione ... Leggi su leggo (Di sabato 26 dicembre 2020)e Centro di Ricerche Cliniche dia un passo dai test clinici conper il trattamento del . Lo ha reso noto Andrea Paolini, direttore generale della Fondazione ...

fattoquotidiano : Farmaci Covid, al via test sugli anticorpi monoclonali in Gran Bretagna: “Potrebbe garantire un’immunità di 6-12 me… - Tg3web : Dalla Gran Bretagna arriva la notizia della sperimentazione di un farmaco capace di garantire l'immunità immediata… - MediasetTgcom24 : Covid, a gennaio i test clinici sugli anticorpi monoclonali italiani #Coronavirusitalia - xenonian1 : RT @noitre32: Nel vaccino anti covid si trova il PEG che, non è mai stato utilizzato in un vaccino.Alcuni pazienti precedentemente esposti… - LucyMilano92 : RT @noitre32: Nel vaccino anti covid si trova il PEG che, non è mai stato utilizzato in un vaccino.Alcuni pazienti precedentemente esposti… -