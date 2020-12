Covid, a Bergamo +120 positivi In Lombardia 2.628 nuovi casi (Di sabato 26 dicembre 2020) In Lombardia, a fronte di 27.942 tamponi effettuati, il giorno di Natale sono 2.628 i nuovi contagi, con il tasso di positività ancora in crescita al 9,4%. I decessi sono 105 per un totale di 24.782 morti dall’inizio della pandemia. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 26 dicembre 2020) In, a fronte di 27.942 tamponi effettuati, il giorno di Natale sono 2.628 icontagi, con il tasso dità ancora in crescita al 9,4%. I decessi sono 105 per un totale di 24.782 morti dall’inizio della pandemia.

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre La Bergamo d'Abruzzo: durante la seconda ondata un aquilano su 30 ha contratto Covid-19 - TizianaFerrario : sei un negazionista o un no vai? Sei libero di ammalarsi ma non di togliere un posto letto a chi ha usato sempre l… - Nives_Chiara : @GemGemini9 @matteosalvinimi Non è affatto vero. Lara Magoni ha chiesto di donarlo a Bergamo città martire del Covid - Dome689 : Covid, a Bergamo 120 malati In Lombardia 2.628 nuovi positivi - SmorfiaDigitale : Covid, a Bergamo +120 malati In Lombardia 2.628 nuovi positivi - Cronaca, Bergam... -