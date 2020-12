Covid-19 | sono 3 | 31 milioni le persone nel mondo già vaccinate Lo scenario per Paesi

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 26 dicembre 2020) In diversi, dagli Usa al Canada alla Gran Bretagna, la vaccinazione anti-è già iniziata. Secondo il sito Ourworldindata, hanno già avuto il vaccino 3,31di, con Cina e Usa che hanno superato il milione di dosi inoculate e la Gran Bretagna che e' attorno a 800mila. Israele e Bahreininvece le nazioni con il maggior numero di vaccini pro capite, con oltre il 2% della popolazione vaccinata. Domenica ci sarà il "Vax Day" europeo.Il 25 dicembre in Italiaarrivate le prime dosi di vaccino anti-19 della Pfizer-Biontech. Come deciso dalla Commissione europea, in tutta l’Ue le vaccinazioni iniziano il 27 dicembre. In Francia l’autorità nazionale Has ha dato il via libera all'utilizzo per i maggiori di 16 anni del vaccino ...