Covid-19, in Italia 19.037 nuovi contagi: i dati regione per regione (Di sabato 26 dicembre 2020) Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute sono stati effettuati 152.334 tamponi in tutta Italia, mentre i decessi sono 459. Il rapporto tra positivi e test effettuati è al 12,5%. Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese Leggi su tg24.sky (Di sabato 26 dicembre 2020) Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute sono stati effettuati 152.334 tamponi in tutta, mentre i decessi sono 459. Il rapporto tra positivi e test effettuati è al 12,5%. Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese

rtl1025 : ?? È arrivato poco fa alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 dosi del… - Agenzia_Ansa : Le prime 9.750 dosi di #vaccino contro il #Covid sono arrivate in Italia. Poco dopo le 9.30 il furgone che contiene… - RaiNews : Sono arrivate pochi minuti fa al passo del Brennero le prime dosi di vaccino destinate all'Italia. A bordo del furg… - SkyTG24 : Covid-19, in Italia 19.037 nuovi contagi: i dati regione per regione - infoitsalute : Covid-19, in Italia 19.037 nuovi contagi: i dati regione per regione -