Covid-19, in fase di test il farmaco che garantirebbe l’immunità immediata (Di sabato 26 dicembre 2020) Un nuovo farmaco in grado di fornire “immunità istantanea” dal coronavirus. La scoperta degli scienziati britannici fa sperare e apre un ulteriore scenario nella lotta al Covid-19. Nelle ultime settimane tiene banco la distribuzione del vaccino, arrivato anche in Italia. Tuttavia, per le persone che sono già state esposte al virus, un vaccino non risulterebbe efficace; ecco perchè gli esperti dell’University College Hospitals NHS Trust (UCLH) di Londra hanno lavorato ad un trattamento rivoluzionario basato sugli anticorpi, soprannominato “Storm Chaser”. La terapia potrebbe agire in maniera importante nelle prime fasi dell’infezione e salvare la vita di moltissime persone. La dott.ssa Catherine Houlihan, tra i virologi che lavorano al trattamento Storm Chaser, ha espresso la sua soddisfazione al Daily Star Online: “Se riusciremo davvero ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 26 dicembre 2020) Un nuovoin grado di fornire “immunità istantanea” dal coronavirus. La scoperta degli scienziati britannici fa sperare e apre un ulteriore scenario nella lotta al-19. Nelle ultime settimane tiene banco la distribuzione del vaccino, arrivato anche in Italia. Tuttavia, per le persone che sono già state esposte al virus, un vaccino non risulterebbe efficace; ecco perchè gli esperti dell’University College Hospitals NHS Trust (UCLH) di Londra hanno lavorato ad un trattamento rivoluzionario basato sugli anticorpi, soprannominato “Storm Chaser”. La terapia potrebbe agire in maniera importante nelle prime fasi dell’infezione e salvare la vita di moltissime persone. La dott.ssa Catherine Houlihan, tra i virologi che lavorano al trattamento Storm Chaser, ha espresso la sua soddisfazione al Daily Star Online: “Se riusciremo davvero ...

marcodimaio : 450 milioni per compensare le gravi perdite del periodo Covid e oltre 50 milioni per le aziende dell’indotto: ecco… - LiveAvanti : Check out this article: Nuovo farmaco rivoluzionario per la lotta al Covid-19 in fase di sperimentazione - - bennaturali : Ho supportato DreamLab per 9 ore, 15 minuti e 35 secondi, e completato 19 calcoli per il progetto Coronavirus (Fase… - Salvo15961826 : RT @LucaRic21703581: @MoriMrc Tarro sul #vaccino:'la terapia genica (in fase sperimentale,utilizzata contro gravi malattie genetiche) potre… - boccininocisl : Operazione Eos, a Foggia un hub dell'Esercito per lo stoccaggio dei vaccini anti-Covid nella fase 2 -