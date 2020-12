Covid | 10 407 positivi su oltre 80mila tamponi | 261 le vittime

(Di sabato 26 dicembre 2020) AGI - Sono 10.407 i nuovi casi di contagio da coronavirus (ieri 19.037). È quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso a Santo Stefano del ministero della Salute. Isono stati 81.285 e il tasso dità che il giorno di Natale era del 12,5% ora è del 12,8%. Lesono 261, venerdì ne erano state segnalate 459. Il numero totale di morti in Italia dall'inizio della pandemia è ora pari a 71.620. Le persone guarite o dimesse sono state 9.089 (venerdì 32.324) per un totale di 1.386.198, mentre il numero dei malati attuali cresce di 1.055 unità (ieri -13.746) ed è pari a 580.941. E così dallo scorso febbraio in Italia almeno 2.038.759 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus. Diminuiscono i ricoveri Continua a farsi più leggera la pressione sulle strutture ospedaliere: i pazienti ricoverati con ...

