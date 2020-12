Cosenza – Pisa | le dichiarazioni pre-partita di Occhiuzzi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 26 dicembre 2020) L’allenatore delRobertoha parlato alla viglia della sfida contro il, gara valida per la XV giornata di Serie B: “Affrontiamo una squadra insidiosa, che ha grande fisicità e velocità. Una formazione che chiude bene il campo e sa ripartire, sarà unatosta. Ci vorrà molta attenzione. Nessuna vittoria in casa? Dispiace perché, comunque, le prestazioni ci sono sempre state. Purtroppo ci manca sempre quel quid per fare nostra l’intera posta. Domani vogliamo la vittoria prima di tutto per noi, poi anche per i tifosi“parla anche delle mancanze della squadra e degli aspetti che si possono migliorare: “Cosa manca? Concretezza in fase realizzativa. Quando siamo passati in vantaggio, le gare si sono sempre messe per il verso giusto. Sta a me trovare la soluzione ...