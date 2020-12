Cosa si sa del camper esploso al centro di Nashville (Di sabato 26 dicembre 2020) L’esplosione della mattina di Natale lungo la Second Avenue di Nashville, in Tennessee, è stata grossa. Basta guardare gli occhi del sindaco quando ne parla: il primo cittadino si è recato sul posto per verificare di persona la situazione e mostrare la presenza delle autorità non solo sul teatro fisico ma anche in quello ideale. È esploso un camper, ha bruciato alberi, spazzato via le finestre di un paio di palazzi, carbonizzato dei marciapiede e fatto saltare le linee dell’acquedotto. Quarantuno attività lungo la strada – una delle più frequentata della città – sono state danneggiate, ma miracolosamente ci sono solo tre feriti non gravi. L’esplosione è avvenuta alle 6:30, quando l’area era praticamente deserta. Un disastro che da ieri viene definito un atto intenzionale, ma senza ulteriori informazioni. La vicenda è da film. Alle 1:22 ... Leggi su formiche (Di sabato 26 dicembre 2020) L’esplosione della mattina di Natale lungo la Second Avenue di, in Tennessee, è stata grossa. Basta guardare gli occhi del sindaco quando ne parla: il primo cittadino si è recato sul posto per verificare di persona la situazione e mostrare la presenza delle autorità non solo sul teatro fisico ma anche in quello ideale. Èun, ha bruciato alberi, spazzato via le finestre di un paio di palazzi, carbonizzato dei marciapiede e fatto saltare le linee dell’acquedotto. Quarantuno attività lungo la strada – una delle più frequentata della città – sono state danneggiate, ma miracolosamente ci sono solo tre feriti non gravi. L’esplosione è avvenuta alle 6:30, quando l’area era praticamente deserta. Un disastro che da ieri viene definito un atto intenzionale, ma senza ulteriori informazioni. La vicenda è da film. Alle 1:22 ...

