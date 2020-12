Cosa (non) abbiamo capito della dittatura cinese. Lo spiega Castellani (Di sabato 26 dicembre 2020) Cosi? come negli anni Trenta la pianificazione sovietica esercitava grande influenza sui pensieri degli intellettuali e dei politici americani ed europei, tale da forgiare il nucleo fondamentale delle teorie tecnocratiche contemporanee, cosi? oggi e? il modello politico cinese a fornire allucinogeni al pensiero occidentale. All’inizio degli anni Novanta, un realista come Danilo Zolo fu forse il primo tra i pensatori politici di quel periodo a farsi sedurre dalla formula tecnocratica. Per lo scienziato politico italiano la fine delle ideologie e l’aumento della complessita? per l’eccesso di informazione avevano reso la politica un mero esercizio di “regolazione selettiva dei rischi”. Al tramonto del ventesimo secolo, le decisioni politiche servivano esclusivamente a scegliere quale livello di protezione accordare alle varie categorie sociali. ... Leggi su formiche (Di sabato 26 dicembre 2020) Cosi? come negli anni Trenta la pianificazione sovietica esercitava grande influenza sui pensieri degli intellettuali e dei politici americani ed europei, tale da forgiare il nucleo fondamentale delle teorie tecnocratiche contemporanee, cosi? oggi e? il modello politicoa fornire allucinogeni al pensiero occidentale. All’inizio degli anni Novanta, un realista come Danilo Zolo fu forse il primo tra i pensatori politici di quel periodo a farsi sedurre dalla formula tecnocratica. Per lo scienziato politico italiano la fine delle ideologie e l’aumentocomplessita? per l’eccesso di informazione avevano reso la politica un mero esercizio di “regolazione selettiva dei rischi”. Al tramonto del ventesimo secolo, le decisioni politiche servivano esclusivamente a scegliere quale livello di protezione accordare alle varie categorie sociali. ...

matteosalvinimi : Dedicato a quelli che criticano sempre, qualunque cosa io faccia, ma non fanno mai niente. Una polemica in meno, un… - AlbertoBagnai : Giusto per capire che cosa offende la sensibilità de “er barbetta”: le tre stellette di Flynn (e lo capisco, è un f… - CottarelliCPI : Il #Natale senza essere vicino a tutti i propri cari non è la stessa cosa ma è necessario se vogliamo che il prossi… - acitrezzoto : Ma con la mascherina sotto il naso? Ma cosa non è chiaro a questa gente? - t4lkmedown : @_koyaftnamjoon Però non ho capito cosa, album? -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa non Terzo giorno di "zona rossa": ecco cosa si può e cosa non si può fare Il Piccolo Anatre, suini e lumache al banco: Pompei svela una nuova “tavola calda”

Nella città è riaffiorato per intero un termopolio con dipinti di animali, ossa di vittime dell’eruzione e un graffito irriverente ...

Tv: i film da vedere stasera. Tom Hanks in aeroporto, una "Squadra riparazioni" per Matt Damon

20. Matt Damon è il protagonista de "I guardiani del destino", pellicola di fantascienza che il regista americano Michael Nouri ha tratto dal racconto di Philip K. Dick "Squadra riparazioni" affiancan ...

Nella città è riaffiorato per intero un termopolio con dipinti di animali, ossa di vittime dell’eruzione e un graffito irriverente ...20. Matt Damon è il protagonista de "I guardiani del destino", pellicola di fantascienza che il regista americano Michael Nouri ha tratto dal racconto di Philip K. Dick "Squadra riparazioni" affiancan ...