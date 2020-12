Corto circuito alle luminarie natalizie, a fuoco villa famiglia Montezemolo (Di sabato 26 dicembre 2020) Un incendio ha colpito la scorsa notte la villa della famiglia Cordero di Montezemolo, a Castiglione Torinese, dove abita il fratello di Luca di Montezemolo. Secondo una prima ricostruzione, il rogo si è propagato dal tetto dell’abitazione, per un Corto circuito alle luminarie natalizie. Nessuno dei famigliari dell’ex presidente di Fiat e Ferrari è rimasto ferito. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 dicembre 2020) Un incendio ha colpito la scorsa notte ladellaCordero di, a Castiglione Torinese, dove abita il fratello di Luca di. Secondo una prima ricostruzione, il rogo si è propagato dal tetto dell’abitazione, per un. Nessuno deiri dell’ex presidente di Fiat e Ferrari è rimasto ferito. Sul posto i vigili del, il 118 e i carabinieri.

Corriere : La villa della famiglia Cordero di Montezemolo in fiamme per corto circuito alle luminarie natalizie - Corriere : La villa della famiglia Cordero di Montezemolo in fiamme per corto circuito alle lumina... - inmiscuirse : RT @CorriereTorino: la villa della famiglia Cordero di Montezemolo in fiamme per corto circuito alle lumina... - marripy1 : Ho un corto circuito mentale: i vaccini pfizer nel tir di babbonatale della cocacola - giannettimarco : RT @Corriere: La villa della famiglia Cordero di Montezemolo in fiamme per corto circuito alle lumina... -