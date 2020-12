Cortina | il parroco cerca sacrestano In 95 mandano il curriculum

(Di sabato 26 dicembre 2020), 26 dicembre 2020 -d'Ampezzo affascina vip e gente normale, e perchè quindi non andarci a vivere come? Sta succedendo in questi giorni che ildi una chiesa della ...

MediasetTgcom24 : Cortina, il parroco cerca un sacrestano: gli arrivano i curricula di 95 candidati #cortinad'ampezzo… - GraziaAmelia : RT @ilmessaggeroit: Cortina, parroco cerca un nuovo sacrestano e gli arrivano quasi 100 curricula - ilmessaggeroit : Cortina, parroco cerca un nuovo sacrestano e gli arrivano quasi 100 curricula - Informazioneli5 : RT @MediasetTgcom24: Cortina, il parroco cerca un sacrestano: gli arrivano i curricula di 95 candidati #cortinad'ampezzo - occhio_notizie : Il contratto offerto, a tempo determinato, assicura vitto, alloggio, tredicesima, quattordicesima e fa gola a molti… -

Ultime Notizie dalla rete : Cortina parroco

Il Messaggero

Sorpreso don Ivano Brambilla dalle tante risposte. Offerti vitto, alloggio, tredicesima e quattordicesima, nella perla delle ...Sono 95 i curricula arrivati per accedere alla selezione per un posto da sacrestano: non in un paesino qualsiasi, ma a Cortina d'Ampezzo. E proprio questo, oltre all'offerta economica ...