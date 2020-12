Corretta alimentazione | rimettersi in forma tra Natale e Capodanno | i consigli della nutrizionista

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 26 dicembre 2020) Le abbuffate natalizie non sono ancora terminate e ogni anno si rischia di esagerare per poi ritrovarsi a gennaio con qualche chilo di troppo. In fondo, però, perché rinunciare a gustosi manicaretti sopratutto in un periodo particolare come questo in cui restare a casa è l’unica cosa da fare. Ascoltiamo utiliper non esagerare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.