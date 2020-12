Coronavirus, Zaia ammette: “In Veneto diversi casi della variante inglese del Covid” (Di sabato 26 dicembre 2020) Luca Zaia conferma che in Veneto sono state scoperte alcune varianti del Covid oltre alla già nota inglese.Coronavirus Sicilia, il bollettino del 26 dicembre 2020: si registrano 337 nuovi casi, 252 i guaritiIl governatore della suddetta regione ha ammesso che gli studi portati avanti dal'Istituto Zooprofilattico delle Venezie hanno evidenziato i primi campioni di pazienti affetti dalla variante inglese del Covid."Quando ricevi una chiamata alle 23.59 della vigilia di Natale in cui ti dicono: 'Abbiamo trovato il virus inglese', non puoi fare altro che premiare e ringraziare questi ricercatori, perché a quell'ora si trovavano in laboratorio".Coronavirus Italia, il ... Leggi su mediagol (Di sabato 26 dicembre 2020) Lucaconferma che insono state scoperte alcune varianti deloltre alla già notaSicilia, il bollettino del 26 dicembre 2020: si registrano 337 nuovi, 252 i guaritiIl governatoresuddetta regione ha ammesso che gli studi portati avanti dal'Istituto Zooprofilattico delle Venezie hanno evidenziato i primi campioni di pazienti affetti dalladel."Quando ricevi una chiamata alle 23.59vigilia di Natale in cui ti dicono: 'Abbiamo trovato il virus', non puoi fare altro che premiare e ringraziare questi ricercatori, perché a quell'ora si trovavano in laboratorio".Italia, il ...

TgrVeneto : #COVID19 scoperta la variante veneta che si articola in due tipologie #ioseguoTgr - WiAnselmo : #Coronavirus, Zaia ammette: 'In Veneto diversi casi della variante inglese del Covid' - Mediagol : #Coronavirus, Zaia ammette: 'In Veneto diversi casi della variante inglese del Covid' - prestia_fabio : RT @ilgiornale: Scatta l'allarme Covid nella regione di Zaia. Il tasso di positività tre volte più alto rispetto alla media nazionale https… - irenelasagna : RT @perchetendenza: 'Veneto': Perché dalla sede della Protezione civile di Marghera il presidente Zaia ha comunicato che sono stati rilevat… -