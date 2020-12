Coronavirus, variante inglese: primi 5 casi anche a Madrid (Di sabato 26 dicembre 2020) . Il nuovo patogeno si sta diffondendo in varie zone d’Europa Il nuovo ceppo del Coronavirus, rilevato una settimana fa nel Regno Unito, è arrivato anche in Spagna. La Comunità di Madrid ha confermato l’individuazione di cinque casi di questa variante e altri tre sospetti che sono L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 26 dicembre 2020) . Il nuovo patogeno si sta diffondendo in varie zone d’Europa Il nuovo ceppo del, rilevato una settimana fa nel Regno Unito, è arrivatoin Spagna. La Comunità diha confermato l’individuazione di cinquedi questae altri tre sospetti che sono L'articolo proviene da Inews.it.

