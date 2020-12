Coronavirus, ultime notizie. Von der Leyen: "Vaccino consegnato, si volta pagina". LIVE (Di sabato 26 dicembre 2020) Si tiene domani in tutta l'Unione europea il vaccine day. In Italia è arrivato ieri dal Belgio il furgone con le prime 9.750 dosi Pfizer-BioNTech, che oggi saranno distribuite tra le regioni. Nel Regno Unito si sta testando un farmaco che potrebbe dare immunità immediata e protezione dal Covid-19 per 6-12 mesi. Rapporto positivi tamponi in Italia al 12,5% Leggi su tg24.sky (Di sabato 26 dicembre 2020) Si tiene domani in tutta l'Unione europea il vaccine day. In Italia è arrivato ieri dal Belgio il furgone con le prime 9.750 dosi Pfizer-BioNTech, che oggi saranno distribuite tra le regioni. Nel Regno Unito si sta testando un farmaco che potrebbe dare immunità immediata e protezione dal Covid-19 per 6-12 mesi. Rapporto positivi tamponi in Italia al 12,5%

