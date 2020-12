Coronavirus, solo 34 nuovi positivi ma su 286 tamponi. Cinque decessi (Di sabato 26 dicembre 2020) Sono 34 i nuovi casi positivi (su 286 tamponi) al Covid-19 in Abruzzo indicati nel bollettino di oggi, 26 dicembre. Cinque i decessi nelle ultime ore. I nuovi casi hanno un'età compresa tra i tra 3 e ... Leggi su chietitoday (Di sabato 26 dicembre 2020) Sono 34 icasi(su 286) al Covid-19 in Abruzzo indicati nel bollettino di oggi, 26 dicembre.nelle ultime ore. Icasi hanno un'età compresa tra i tra 3 e ...

petergomezblog : #Coronavirus, 19.037 contagi con 152mila test: il tasso di positività risale al 12,5%. 459 i morti. 5mila casi solo… - ilpost : Se dovete leggere un solo articolo oggi, che sia questo: ci sono ancora molte cose da capire sulla nuova variante d… - ferrazza : Rischio zero. Tutto sotto controllo. Diamoci una calmata. Aperitivo contro il panico. È solo un’influenza. L'igiene… - eluccellini : RT @GiancarloDeRisi: C'è un farmaco più efficace del vaccino. Nel Regno Unito solo applausi, in Italia invece come al solito si fa muro. Sa… - ddgiusto : RT @valfurla: Veneto ha da solo più di un quarto dei nuovi casi di coronavirus in Italia oggi (5000 su 19000), tasso di positività al 36,5%… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus solo Coronavirus, solo 34 nuovi positivi ma su 286 tamponi. Cinque decessi ChietiToday Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: variante inglese diffusa in altre Regioni

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di sabato 26 dicembre. Nel bollettino di Natale 19.037 contagi e 459 morti per Covid. Oggi 2.523 contagi in Veneto, 40 ...

In Francia il primo caso della variante inglese

Secondo l'Oms, 61 vaccini sono entrati nella fase di sperimentazione sugli esseri umani, di cui 16 in fase finale. E altri 172 sono in fase di sviluppo: ...

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di sabato 26 dicembre. Nel bollettino di Natale 19.037 contagi e 459 morti per Covid. Oggi 2.523 contagi in Veneto, 40 ...Secondo l'Oms, 61 vaccini sono entrati nella fase di sperimentazione sugli esseri umani, di cui 16 in fase finale. E altri 172 sono in fase di sviluppo: ...