Coronavirus Sicilia, il bollettino del 26 dicembre 2020: si registrano 337 nuovi casi, 252 i guariti (Di sabato 26 dicembre 2020) Sono 337 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 4.038 tamponi effettuati.Coronavirus Italia, il bollettino del 26 dicembre: 10.407 nuovi casi, 261 decessiQuesto è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a sabato 26 dicembre 2020. Con i nuovi casi il totale dei contagiati è di 33.290. In terapia intensiva i pazienti sono 170 (-4), mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1014 (-19). Sono invece 252 i pazienti guariti, per un totale di 53.361. Si registrano purtroppo 27 vittime. Nel frattempo è stato stabilito che in Sicilia verranno distribuite 129 mila dosi di vaccino per ... Leggi su mediagol (Di sabato 26 dicembre 2020) Sono 337 icontagi registrati insu 4.038 tamponi effettuati.Italia, ildel 26: 10.407, 261 decessiQuesto è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a sabato 26. Con iil totale dei contagiati è di 33.290. In terapia intensiva i pazienti sono 170 (-4), mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1014 (-19). Sono invece 252 i pazienti, per un totale di 53.361. Sipurtroppo 27 vittime. Nel frattempo è stato stabilito che inverranno distribuite 129 mila dosi di vaccino per ...

