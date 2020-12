Coronavirus, news. Bollettino del 26 dicembre: 10.407 casi, 81.285 tamponi. 261 i morti (Di domenica 27 dicembre 2020) Sale ancora il tasso di positività: 12,8%. Calano le terapie intensive: -2. Scendono anche i ricoveri: -98. Intanto sono state consegnate le prime dosi del vaccino Pfizer allo Spallanzani: il 27 dicembre in tutta l'Unione europea il vaccine day. In Italia le prime 9.750 dosi Pfizer-BioNTech, che saranno distribuite oggi tra le regioni. La presidente della Commissione europea Von der Leyen: "Stiamo iniziando a voltare pagina in un anno difficile". Riscontrati casi di variante inglese in diverse regioni Leggi su tg24.sky (Di domenica 27 dicembre 2020) Sale ancora il tasso di positività: 12,8%. Calano le terapie intensive: -2. Scendono anche i ricoveri: -98. Intanto sono state consegnate le prime dosi del vaccino Pfizer allo Spallanzani: il 27in tutta l'Unione europea il vaccine day. In Italia le prime 9.750 dosi Pfizer-BioNTech, che saranno distribuite oggi tra le regioni. La presidente della Commissione europea Von der Leyen: "Stiamo iniziando a voltare pagina in un anno difficile". Riscontratidi variante inglese in diverse regioni

