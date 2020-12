Coronavirus. Nel Lazio sono 1.123 i nuovi positivi, 24 decessi e 879 guariti. La mappa delle Asl (Di sabato 26 dicembre 2020) Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “OGGI SU OLTRE 10 MILA TAMPONI NEL Lazio (-5.922) SI REGISTRANO 1.123 CASI positivi (-568), 24 I decessi (-7) E +879 I guariti. DIMINUISCONO I CASI E I decessi, MENTRE AUMENTANO I RICOVERI E LE TERAPIE INTENSIVE. IL RAPPORTO TRA positivi E TAMPONI E’ A 10%. I CASI A ROMA CITTA’ TORNANO A QUOTA 500. I guariti TOTALI sono CIRCA 77 MILA E SUPERANO GLI ATTUALI CASI positivi. Nella Asl ... Leggi su romadailynews (Di sabato 26 dicembre 2020) Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della RegioneAlessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generaliAsl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “OGGI SU OLTRE 10 MILA TAMPONI NEL(-5.922) SI REGISTRANO 1.123 CASI(-568), 24 I(-7) E +879 I. DIMINUISCONO I CASI E I, MENTRE AUMENTANO I RICOVERI E LE TERAPIE INTENSIVE. IL RAPPORTO TRAE TAMPONI E’ A 10%. I CASI A ROMA CITTA’ TORNANO A QUOTA 500. ITOTALICIRCA 77 MILA E SUPERANO GLI ATTUALI CASI. Nella Asl ...

MediasetTgcom24 : Covid, nel Regno Unito via a test su farmaco per l'immunità immediata #coronavirus - RaiNews : La Russia ha superato oggi i tre milioni di casi di Covid-19, secondo i dati ufficiali - sole24ore : Coronavirus oggi. Allarme per variante inglese del Covid: “Si diffonde prima”. Oltre 76 mln di contagiati nel mondo… - askanews_ita : La situazione #coronavirus a Roma e nel Lazio oggi - mariadmarzano : RT @GiancarloDeRisi: C'è un farmaco più efficace del vaccino. Nel Regno Unito solo applausi, in Italia invece come al solito si fa muro. Sa… -