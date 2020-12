Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi sabato 26 dicembre 2020: 1.123 nuovi casi e 24 morti. Roma città scende a 500 casi (Di sabato 26 dicembre 2020) Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi sabato 26 dicembre 2020. Su oltre 10 mila tamponi nel Lazio (-5.922) si registrano 1.123 casi positivi (-568), 24 decessi (-7) e +879 guariti'. Così l'... Leggi su leggo (Di sabato 26 dicembre 2020)nel, ildi26. Su oltre 10 mila tamponi nel(-5.922) si registrano 1.123positivi (-568), 24 decessi (-7) e +879 guariti'. Così l'...

