Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi sabato 26 dicembre 2020: 1.123 nuovi casi e 24 morti. Roma città a quota 570 casi (Di sabato 26 dicembre 2020) Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi sabato 26 dicembre 2020. Su oltre 10 mila tamponi (meno 5.922 rispetto a ieri), nel Lazio si registrano oggi 1.123 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno ... Leggi su leggo (Di sabato 26 dicembre 2020)nel, ildi26. Su oltre 10 mila tamponi (meno 5.922 rispetto a ieri), nelsi registrano1.123positivi al Covid-19 (meno ...

