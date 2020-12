Coronavirus | meno vittime ma anche meno tamponi | e il tasso di positività sale

(Di sabato 26 dicembre 2020) Ildiè balzato al 12,8%. Calano i ricoverati in terapia intensiva e i ricoveri ordinari, così come i decessi. 10.407 nuovi casi diin Italia nelle ultime 24 ore. 261. Numeri che fanno tirare un sospiro di sollievo dal momento che sono più bassi di quelli degli ultimi giorni. In L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

ROMA – Sono 10.407 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, secondo i dati del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità, a fronte di 81.285 tamponi effettuati, su un totale di 25.631.899 da ...