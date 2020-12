Coronavirus Lombardia | bollettino 26 dicembre +1606 casi | tasso positività risale

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-15). Eseguiti 32.294 tamponi, 2.656 i nuovi positivi (8,… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-4) e nei reparti (-47). A fronte di 32.926 tamponi effettu… - RegLombardia : #Covid19 Leggi le misure del Decreto Natale del Governo (172/2020) valide su tutto il territorio nazionale dal 24… - PaoloMadonnaDF : Bollettino di guerra del 26/12/2020: corsa a undici - Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Puglia, Campania, P… - lucianoghelfi : #coronavirus, #natale con 261 decessi ??10.407 nuovi casi su soli 81mila tamponi (calo da festivo) ?? Dei nuovi c… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

In Lombardia diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-9, ora sono 513) e nei reparti (-137, in totale sono 3.839). A fronte di 15.337 tamponi effettuati, sono 1.606 i nuovi positivi con il tas ...Emergenza Coronavirus in Italia oggi 26 dicembre: pochi tamponi e crescono i positivi, ancora 261 morti, la situazione.