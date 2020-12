Coronavirus Italia, il bollettino del 26 dicembre: 10.407 nuovi casi, 261 decessi (Di sabato 26 dicembre 2020) Sono 10.407 i nuovi casi di Coronavirus, e 261 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. Attualmente positivi: 580.941 Deceduti: 71.620 (+261) Dimessi/Guariti: 1.386.198 (+9.089) Ricoverati: 25.886 (-100) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.582 (-2) Tamponi: 25.985.979 (+81.285) Totale casi: 2.038.759 (+10.407, +0,51%) Leggi su mediagol (Di sabato 26 dicembre 2020) Sono 10.407 idi, e 261 i morti registrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. Attualmente positivi: 580.941 Deceduti: 71.620 (+261) Dimessi/Guariti: 1.386.198 (+9.089) Ricoverati: 25.886 (-100) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.582 (-2) Tamponi: 25.985.979 (+81.285) Totale: 2.038.759 (+10.407, +0,51%)

