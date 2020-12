Coronavirus, in Russia superati i 3 milioni di casi (Di sabato 26 dicembre 2020) La Russia ha superato oggi i tre milioni di casi di Covid-19, secondo i dati ufficiali. Con 29.258 nuovi contagi da Coronavirus e 567 morti nelle ultime 24 ore, il bilancio è salito a 3.021.964 casi e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 dicembre 2020) Laha superato oggi i tredidi Covid-19, secondo i dati ufficiali. Con 29.258 nuovi contagi dae 567 morti nelle ultime 24 ore, il bilancio è salito a 3.021.964e ...

