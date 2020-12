Coronavirus, in Puglia 544 positivi su meno di 2.400 tamponi. Le vittime sono 25 (il numero totale 2.335) (Di sabato 26 dicembre 2020) Con le giornate di festa diminuito il numero dei test registrati nel bollettino della Regione. Il numero più alto di positivi ancora nel Foggiano Leggi su repubblica (Di sabato 26 dicembre 2020) Con le giornate di festa diminuito ildei test registrati nel bollettino della Regione. Ilpiù alto diancora nel Foggiano

LaStampa : Coronavirus, l’Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata ha isolato la variante inglese - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Puglia individuato un caso con variante inglese #coronavirus - cronaca_news : Coronavirus, in Puglia 544 positivi su meno di 2.400 tamponi. Le vittime sono 25 (il numero totale 2.335)… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Puglia #Coronavirus #COVID?19 - Puglia_in : Aggiornamento del 26 dicembre sulla diffusione del Covid-19 coronavirus in Puglia. Dati di giornata e complessivi d… -