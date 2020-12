Coronavirus in Piemonte, il bollettino di Natale: 908 nuovi positivi e 28 decessi. Boom di guariti (Di sabato 26 dicembre 2020) ll 6% dei test eseguiti a Natale ha dato esito positivo per il Coronavirus. Sono gli ultimi dati del bollettino quotidiano dell’Unità di crisi della Regione Piemonte. Nella giornata di festa ... sul sito. Leggi su lastampa (Di sabato 26 dicembre 2020) ll 6% dei test eseguiti aha dato esito positivo per il. Sono gli ultimi dati delquotidiano dell’Unità di crisi della Regione. Nella giornata di festa ... sul sito.

infoitinterno : Coronavirus, in Piemonte 908 nuovi casi ma i ricoveri sono in calo - infoitinterno : Coronavirus, domani via alle vaccinazioni in Piemonte: il primo sarà l'infettivologo Di Perri - ErreOEsseEsse : RT @rep_torino: Coronavirus, domani via alle vaccinazioni in Piemonte: il primo sarà l'infettivologo Di Perri [di Sara Strippoli] [aggiorna… - telecitynews24 : ?? CORONAVIRUS ALESSANDRIA, SOLO A OVADA CALO POSITIVI IN DOPPIA CIFRA ?? Capoluogo al quarto posto in regione per r… - rep_torino : Coronavirus, domani via alle vaccinazioni in Piemonte: il primo sarà l'infettivologo Di Perri [di Sara Strippoli] [… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Piemonte Coronavirus in Piemonte, il bollettino di Natale: 908 nuovi positivi e 28 decessi. Boom di guariti La Stampa In Piemonte 920 dosi di vaccino anti covid per il vaccine day del 27 dicembre

Ci siamo quasi anche in Piemonte per il Vaccine Day, primo giorno simbolico della campagna vaccinale che parte in tutta Europa per cercare di creare un forte momento di discontinuità nella lotta ...

Come sarà il V-day del 27 dicembre | Regione Piemonte | Piemonteinforma

Nuovo bollettino contagi della Regione Piemonte. (ATNews) – In Piemonte ci sono 908 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 107 dopo test antigenico), pari al 6% dei 15.089 ...

Ci siamo quasi anche in Piemonte per il Vaccine Day, primo giorno simbolico della campagna vaccinale che parte in tutta Europa per cercare di creare un forte momento di discontinuità nella lotta ...Nuovo bollettino contagi della Regione Piemonte. (ATNews) – In Piemonte ci sono 908 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 107 dopo test antigenico), pari al 6% dei 15.089 ...