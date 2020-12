Coronavirus, in Lombardia calo dei decessi: sono 36 (ieri 105). I nuovi postivi raggiungono quota +1.606 (Di sabato 26 dicembre 2020) Il bollettino del 26 dicembre sono +1.606 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. ieri invece i positivi erano stati +2.628. Il totale degli attualmente positivi nell’intera Regione sale a quota 59.622. Nelle ultime 24 ore si registrano +36 decessi mentre ieri le vittime erano state 105. Il totale è di 24.818 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi, 26 dicembre, sono 3.839. sono poi 513 i pazienti ricoverati in terapia intensiva; di questi, 14 hanno fatto il loro ingresso in reparto nell’ultima giornata. 55.270 sono i pazienti in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 387.049. I dati arrivano a fronte di un ... Leggi su open.online (Di sabato 26 dicembre 2020) Il bollettino del 26 dicembre+1.606 icasi diininvece i positivi erano stati +2.628. Il totale degli attualmente positivi nell’intera Regione sale a59.622. Nelle ultime 24 ore si registrano +36mentrele vittime erano state 105. Il totale è di 24.818dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi, 26 dicembre,3.839.poi 513 i pazienti ricoverati in terapia intensiva; di questi, 14 hanno fatto il loro ingresso in reparto nell’ultima giornata. 55.270i pazienti in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge387.049. I dati arrivano a fronte di un ...

