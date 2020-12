Coronavirus, in Lombardia +1.606 casi 36 decessi, a Bergamo 97 nuovi positivi (Di sabato 26 dicembre 2020) Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-9) e nei reparti (-137). Sono questi i dati diffusi nel pomeriggio del 26 dicembre dalla Regione Lombardia. A fronte di 15.337 tamponi effettuati sono 1.606 i nuovi positivi (10,4%). I guariti/dimessi sono 658. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 26 dicembre 2020) Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-9) e nei reparti (-137). Sono questi i dati diffusi nel pomeriggio del 26 dicembre dalla Regione. A fronte di 15.337 tamponi effettuati sono 1.606 i(10,4%). I guariti/dimessi sono 658.

