Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 dicembre: drastico calo dei contagi (Di sabato 26 dicembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Per via delle feste natalizie, diminuiscono drasticamente i contagi ma di pari passo con i tamponi. In 24h 10.407 positivi al Covid-19 su 81.285 test effettuati. Rispettivamente, -8.630 infetti e -71.049 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 25 dicembre. Inoltre vi è stato un calo di -2 persone nelle terapie intensive e -98 persone nei ricoveri da ieri a oggi. Contemporaneamente, cala anche il numero dei guariti, 9.089 (-23.235 rispetto ai dati del 25 dicembre). In 24h sono morte 261 persone a causa del Covid in Italia. Nel complesso i casi di contagi da Coronavirus va oltre i due milioni: 2.010.037 dall’inizio dalla pandemia, di cui 70.909 morti. Le persone attualmente positive sono ... Leggi su 361magazine (Di sabato 26 dicembre 2020) I dati aggiornati deiPer via delle feste natalizie, diminuiscono drasticamente ima di pari passo con i tamponi. In 24h 10.407 positivi al Covid-19 su 81.285 test effettuati. Rispettivamente, -8.630 infetti e -71.049 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 25. Inoltre vi è stato undi -2 persone nelle terapie intensive e -98 persone nei ricoveri da ieri a oggi. Contemporaneamente, cala anche il numero dei guariti, 9.089 (-23.235 rispetto ai dati del 25). In 24h sono morte 261 persone a causa del Covid in. Nel complesso i casi didava oltre i due milioni: 2.010.037 dall’inizio dalla pandemia, di cui 70.909 morti. Le persone attualmente positive sono ...

