Coronavirus, il bollettino di oggi, 26 dicembre: 10.407 nuovi casi e 261 morti

Fatti 81.285 tamponi: il tasso di positività sale al 12,8%. Ieri i nuovi casi sono stati 19.037 con 152.334 tamponi, le vittime 459

(Articolo in aggiornamento)

