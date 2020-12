Coronavirus, i dati: 261 morti, 10.407 nuovi casi con 81.285 tamponi. Il tasso di positività sale al 12,8% (Di sabato 26 dicembre 2020) Nel giorno di Santo Stefano in Italia sono stati accertati 10.407 nuovi casi di Coronavirus, frutto di un numero di tamponi processati molto più basso rispetto ai giorni precedenti: 81.285. Il bollettino del ministero della Salute comunica anche 261 morti nelle ultime 24 ore, 71.620 in totale dall’inizio della pandemia. Il tasso di positività, ossia il rapporto tra i casi trovati e il numero di test effettuati, è al 12,8% e si conferma quindi in crescita. Ieri, nel giorni di Natale, era salito al 12,5% dal 9,3% del 24 dicembre. Significa che, al netto del numero di tamponi processati, vengono trovate più persone positive al Covid. Ieri infatti i contagi accertati erano 19.037, quindi 8.630 in più rispetto ad oggi, ma con oltre 70mila ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Nel giorno di Santo Stefano in Italia sono stati accertati 10.407di, frutto di un numero diprocessati molto più basso rispetto ai giorni precedenti: 81.285. Il bollettino del ministero della Salute comunica anche 261nelle ultime 24 ore, 71.620 in totale dall’inizio della pandemia. Ildi, ossia il rapporto tra itrovati e il numero di test effettuati, è al 12,8% e si conferma quindi in crescita. Ieri, nel giorni di Natale, era salito al 12,5% dal 9,3% del 24 dicembre. Significa che, al netto del numero diprocessati, vengono trovate più persone positive al Covid. Ieri infatti i contagi accertati erano 19.037, quindi 8.630 in più rispetto ad oggi, ma con oltre 70mila ...

